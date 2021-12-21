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Bayrampaşa’daki cinayet şüphelileri adliyede
- İHA
- 21.12.2021 - 16:26
- Güncelleme : 21.12.2021 - 17:00
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi’ndeki parkta 17 Aralık’ta saat 00.30 sıralarında yaşanan olayda, Yasin Semih Demirok, sosyal medyadan incelediği kız arkadaşının N.M. ismini arattığını fark etti.
Kıskançlık krizine giren Demirok, yabancı uyruklu N.M. ile mesajlaştıktan sonra taraflar bir parkta buluştu. Demirok ile N.M arasında tartışma çıkmştı.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesiyle N.M silahını çekerek Demirok’u vurdu. N.M olaydan sonra kaçarken, Demirok ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettmişti.Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, olayın kıskançlık nedeniyle meydana geldiğini belirledi.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.M. isimli yabancı uyruklu şahsın Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi’nde saklandığı adres belirlendi.Adreste yapılan aramada ise olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, şüpheliyi olaydan sonra kendisine yardım ettiği belirlenen M.E.S, E.A. ve E.B. isimli şahıslar gözaltına alınmıştı.
Bayrampaşa’daki cinayet şüphelileri adliyede VİDEO
TABANCAYI DENİZE ATTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Şüpheli N.M’nin cinayetin ardından tabancayı Eyüpsultan sahilinde denize attığı belirlendi. Polis ekipleri, silahı denizden çıkararak incelemek üzere muhafaza altına aldı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerin tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.