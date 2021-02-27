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- Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı
İstanbul Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı.
- DHA
- 27.02.2021 - 14:26
- Güncelleme : 27.02.2021 - 15:03
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda restoranların bulunduğu alandaki bir kebapçının ocak kısmanda yangın meydana geldi.
Yangının çıkması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDA KORKUTAN YANGIN
Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dükkanda maddi hasar oluştu.
Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yangın çıktı- İZLE