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    Bayrampaşa'daki sürücü iki arabanın arasına sıkıştı

    Geri gelmeye çalışan hafif ticari araç, kamyonetinin kapağını kapatan şoföre çarptı. Araçların arasında sıkışarak ağır yaralanan kamyon sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
    • 06.05.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 17:32
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    Bayrampaşa'daki sürücü iki arabanın arasına sıkıştı

    İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Terazidere Mahallesi'nde yaşanan kazada kamyon sürücüsü Adil Üstün, aracının arka kapağını kapatmaya çalıştığı sırada, başka bir sürücü Bayram Akçan, kasası ekmek dolu olan fırın aracıyla geri gelmeye başladı.

    İHA'nın haberine göre; Akçan, kamyonun arkasında duran Üstün’ü fark etmeyerek iki aracın arasına sıkıştırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Hastaneye kaldırıldı

    Sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

    "Fırıncı vatandaş, kamyoncu abiyi araya sıkıştırdı, durumu kötüydü"

    Yaşananları anlatan görgü şahidi Mustafa Aldemir, "Kamyon şoförü arkadaş, kamyonun arkasında kapağı kapatıyordu. O esnada fırıncı arkadaş da belirsiz bir sebeple bir anda kamyoncu abiyi araya sıkıştırdı. O da baya bir kötü duruma geldi. Birden geri gelmeye başladı. Vallahi kamyoncu abinin durumu pek iyi değildi, vücudunda yaralar falan vardı. Kaburgaları kırılmıştı büyük ihtimalle." dedi.

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