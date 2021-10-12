Aracında unutulan çok sayıda ziynet eşyasını teslim etmek üzere polise giden taksici, müşterisini altınlarına kavuşturdu.

İstanbul Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 13.50 sıralarında taksi şoförü Muzaffer Usta, taksisine 3’ü kadın 4 kişiyi aldı.

Taksici Usta, yolcularını kaymakamlık binasına bıraktı.

Yolcuların inmesinin ardından aracını kontrol eden Usta, bezin içerisinde 4 adet burma bilezik, 1 adet beşli Reşat altın ve 50 lira unutulduğunu gördü.

ALTINLARI POLİSE TESLİM ETTİ

Taksisinde unutulan altınları fark eden taksi şoförü, soluğu Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’nde alarak, unutulan altınları polis ekiplerine teslim etti.

DAVRANIŞI TAKDİR EDİLDİ

Polis ekipleri ise taksicinin bu örnek davranışının ardından yaptığı çalışma ile altınların sahibini buldu. Altınların teslim edildiği sahibi rahat bir nefes alırken, taksici örnek davranışı ile takdirleri topladı. Altınlarını bulan kadının mutluluğu ve yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Bayrampaşa'daki taksici, aracında unutulan ziynet eşyalarını teslim etti VİDEO









