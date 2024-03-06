Baza sığınak oldu! İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu Kaçak göçmenlerin kaldığı ve 27 yatağın olduğu bir daireye yapılan operasyonda bir kişi, polis ekipleri tarafından gizlendiği baza içerisinden çıkarılarak gözaltına alındı.

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DHA

İstanbul'da yaşanan kaçak göçmen operasyonu hayrete düşürdü.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 2. katındaki daire, ev sahibi tarafından kaçak emlakçılık yapan M.A. tarafından kiralandı.

Balkon dahil dairenin 3 odasına yataklar yerleştiren M.A.'nın, yatakları kaçak göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı.

Daireler mühürlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.'nın sorgusundan elde edilen bilgiler üzerine harekete geçti.

Ekipler, Ambarlı Mahallesi'nde 2, Denizköşkler ve Gümüşpala Mahallesi'nde ise kiralanan 2 daireye, savcılıktan alınan izin doğrultusunda operasyon düzenledi.

Evlerde, Avrupa'ya illegal yollardan gitmek için kaçak olarak Türkiye'ye geldikleri belirlenen 23 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edilirken, Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri de daireleri mühürledi.

Bazanın içinden çıktı

Polis ekipleri, Ambarlı Mahallesi'ndeki yan yana iki binada bulunan 2 dairede, toplam 16 düzensiz göçmenin kaldığını belirledi.

Tuvaletle mutfağın oldukça bakımsız ve kirli olduğu evlerde, yatakların yan yana yerleştirildiği dikkatlerden kaçmadı.

Evde arama yapan ekipler, bir kaçak göçmeni baza içerisinde gizlenirken yakaladı.

Toplam 209 bin 162 TL ceza

Gözaltında bulunan M.A.'ya, 6458 sayılı Yabancılar ve Ulusararası Koruma Kanunu'nun 102/2 maddesindeki 'Geçerli seyahat belgesi, Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarından verilmiş yabancı kimlik kartı, ikamet izni veya geçerli yol izin belgesi olmayan yabancı şahısların ülkeye girmesine, ülkeden çıkarılmasına, ülke içinde herhangi bir araç veya binek hayvan vasıtasıyla veya yaya olarak seyahat etmesine, barınmasına, konaklamasına imkân sağlayan kişiler ile mülkiyetindeki gayrimenkulü kiralayanlara', kanunlarda ayrıca suç olarak tanımlanmayan eylemler nedeniyle tespit edilen her bir yabancı için 9 bin 94 lira olmak üzere toplam 209 bin 162 lira para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)