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Bebe bisküvisi kutusundan uyuşturucu çıktı
Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda, bisküvi kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 05.07.2020 - 02:59
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde bir ihbarı değerlendiren narkotik polisleri eve operasyon düzenledi.
15 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken evde arama yapan ekipler bebe bisküvisi kutularına gizlenmiş 6 kilo 460 gram metamfetamin ile 15 kilo 400 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.