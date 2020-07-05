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    Bebe bisküvisi kutusundan uyuşturucu çıktı

    Gaziantep'te bir eve düzenlenen operasyonda, bisküvi kutularına saklanmış yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 05.07.2020 - 02:59
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    Bebe bisküvisi kutusundan uyuşturucu çıktı #1

    Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi’nde bir ihbarı değerlendiren narkotik polisleri eve operasyon düzenledi.

    15 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken evde arama yapan ekipler bebe bisküvisi kutularına gizlenmiş 6 kilo 460 gram metamfetamin ile 15 kilo 400 gram eroin ele geçirdi.

    Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Bebe bisküvisi kutusundan uyuşturucu çıktı #2

    Bebe bisküvisi kutusundan uyuşturucu çıktı #3

    Bebe bisküvisi kutusundan uyuşturucu çıktı #4

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