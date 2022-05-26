Bebeğini karınca zehriyle öldürmeye çalışan şahsın duruşması ertelendi

Öz kızının mamasına karınca zehri koyarak öldürme girişiminde bulunan şahsın intihar girişimine 'keşke o ip kopmasaydı' yorumu gelirken, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Yalova'da 8 Kasım 2021 tarihinde cani babanın evladına uyguladığı işkence gündemi sarsmıştı.

13 günlük öz kızı E.E.O.'nun mamasına karınca zehri katarak öldürmeye teşebbüste bulunan Serhat O.'nun, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi.

"Tasarlayarak alt soya, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis istenen Serhat O., duruşmada hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanık avukatı ve anne Türkan O. da salondaki yerlerini aldı.

İddiaları reddetti, 4 polisin ifadesine başvuruldu

Sanık, bir önceki celsede polise verdiği ifadeyi reddetmiş ve çocuğunun mamasına ilaç koymadığını iddia etmişti. Davanın ikinci duruşmasında olayla ilgili 4 polisin ifadelerine başvuruldu.

"Çocuk istemiyordum, çöp kutusundaki karınca ilacından mamasına koydum"

Polisler, sanığın emniyette verdiği, “Ben belli bir yaştan sonra çocuk istemiyordum. O gecede alkollüydüm. Saat 23.00 sıralarında eve geldim. Çöp kutusunun yanında bulunan karınca ilacından 1 kaşık bebeğin mamasına koydum. Daha sonra yatıp uyudum.” yönündeki ifadeyi doğruladı.

Tanık polis memurlarından Tahsin Gümüş, şahsı alan birimin içinde olduğunu dile getirdi. Gümüş, sanığın bebek mamasına karınca ilacı koyduğunu itiraf ettiğini ve çocuğun doğmasını istemediği yönünde konuşma yaptığını kaydetti.

"Birçok kez çocuğu istemediğini söyledi"

Diğer bir tanık polis memuru Ertuğrul Zengin ise şahsın suçunu kabul ettiğini belirterek, “Birçok kez çocuğu istemediğini söyledi. Tam cümleyi hatırlamıyorum ama bebeğin mamasına sinek ilacı gibi bir şey koyduğunu anlattı.” dedi.

Tanık beyanlarına katılmadığını ifade den sanık Serhat O. ise “Polislerin birçoğu ile muhabbet bile etmedim. Gözaltına alındığımı bile bilmiyordum. Ne olduğunu sorduğumda, ‘emniyette öğrenirsin’ dediler.” açıklamasında bulundu.

"İntihar etmek istedim ip koptu, beceremedim"

Yaşadıkları nedeniyle iki kez intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Serhat O., “Birinde boynuma ip bağlayarak intihar etmek istedim. İp koptu. Beceremedim. Benim psikolojimi bozdular.” ifadesini kullandı.

"Keşke o ip kopmasaydı"

Bu sırada duruşmayı takip eden bebeğin dayısı Bayram A., “Keşke o ip kopmasaydı.” diyerek tepki gösterdi.

Bebeğin ensesi şişti

Eşinden şikâyetçi olan anne Türkan O. ise bebeğinin ateşi çıktığında ense kısmında bir şişlik oluştuğunu belirterek, “Doktora gittiğimde bunun beyne giden bir damardan kaynaklandığı söylendi. Bunun karınca ilacıyla ilgilisi bulunabilir.” şeklinde konuştu.

Cani babanın tutukluluk hali devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ise mahkeme heyetinden bebekle ilgili rapor alınmasını istedi. Sanık avukatı da suçun vasfının değişmesi göz önünde bulundurularak babanın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, bebeğin sağlık raporu alınmasını kararlaştırdı. Heyet ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı ise ileri bir tarihe erteledi.