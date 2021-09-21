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Bebek Koyu'nda yanan tekne battı

Bebek Koyu'nda yanan tekne battı

Akşam saatlerinde lüks bir teknede çıkan yangın, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Aynı teknede gece saatlerinde ikinci bir yangın çıktı. Tekne bu kez küle döndü.