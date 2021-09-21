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- Bebek Koyu'nda yanan tekne battı
Bebek Koyu'nda yanan tekne battı
- İHA
- 21.09.2021 - 08:44
- Güncelleme : 21.09.2021 - 09:24
İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Bebek Koyu'nda Mert K. isimli teknede, dün akşam 18.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı.
Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
AYNI TEKNEDE BİR GÜNDE İKİNCİ YANGIN
Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yine yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.
Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın VİDEO
1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti.
Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.
ALEV ALEV YANARAK KÜLE DÖNEN TEKNE BATTI
Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı.
Ekiplerin çalışması sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.