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    Bebek Koyu'nda yanan tekne battı

    Akşam saatlerinde lüks bir teknede çıkan yangın, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Aynı teknede gece saatlerinde ikinci bir yangın çıktı. Tekne bu kez küle döndü.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 09:24
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    Bebek Koyu'nda yanan tekne battı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Bebek Koyu'nda Mert K. isimli teknede, dün akşam 18.00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı.

    Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

    AYNI TEKNEDE BİR GÜNDE İKİNCİ YANGIN

    Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yine yangın çıktı.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi.

    Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.

    Bebek'te aynı teknede bir günde ikinci yangın VİDEO

    1 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

    Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti.

    Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.

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    ALEV ALEV YANARAK KÜLE DÖNEN TEKNE BATTI

    Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı.

    Ekiplerin çalışması sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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