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Bebek'te ünlü kafeye silahlı saldırı anı

Bebek'te ünlü kafeye silahlı saldırı anı

İstanbul Bebek'te aracından inen şahıs tarafından ünlü bir kafeye yapılan silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili polis, şüphelinin geçen ay işine son verildiğini tespit etti.