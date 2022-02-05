- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bebek'te ünlü kafeye silahlı saldırı anı
Bebek'te ünlü kafeye silahlı saldırı anı
- İHA
- 05.02.2022 - 22:34
Dün saat 01.20 sıralarında Beşiktaş Bebek Yoğurtçu Zülfü Sokak üzerindeki ünlü bit kafeteryaya 34 VF 0416 plakalı otomobille gelen bir şahıs, araçtan indikten sonra silahını çekerek kurşun yağdırdı. Şahıs ardından geldiği araca binerek hızla uzaklaştı.
2 ÇALIŞAN VE BİR ÇİÇEKÇİ YARALANDI
Saldırı sonucunda kafeteryadaki mekanın işletmecisi İbrahim Yılmaz (48) bacağından, çiçekçi Mehmet Putum (30) kalçasından ve yoldan geçen Recep Vayıs (36) ise bacağından yaralandı. Yağmur Ağkaya’nın aracının ise ön sağ yolcu camına isabet sonucu kırıldığı belirlendi. Saldırı anı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Bebek'te ünlü kafeye silahlı saldırı anı - VİDEO
DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KAFEDE İŞTEN ÇIKARILMIŞ
Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda şahsın emniyette “ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçundan kaydı bulunan Can A. (25) olduğu tespit edildi.
Öte yandan şahsın geçtiğimiz ay saldırı düzenlediği kafeteryadan çıkartıldığı ortaya çıktı.
Beşiktaş polisi saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.