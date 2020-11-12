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    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı

    Haliç Köprüsü'nün kirişlerinde sosyal medyada paylaşmak için yürüyen gencin görüntüsü, kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 10:59
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 11:36
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    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı

    Haliç Köprüsü'nün kirişlerine çıkan genç, sosyal medya hesabından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi.

    Bu tehlikeli gösteri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    DÜŞMEDEN İNDİ

    En ufak bir hatanın bile ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabileceğini bile bile böyle bir tehlikeye girişen gencin başına bir şey gelmeden inmesi, bu olayın tek sevindirici yanı oldu.

    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı VİDEO

    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı #1

    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı #2

    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı #3

    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı #4

    Beğeni almak için hayatını hiçe saydı #5

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