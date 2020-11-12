Beğeni almak için hayatını hiçe saydı

Haliç Köprüsü'nün kirişlerinde sosyal medyada paylaşmak için yürüyen gencin görüntüsü, kameralara yansıdı.

Haliç Köprüsü'nün kirişlerine çıkan genç, sosyal medya hesabından paylaşmak için arkadaşlarına video çektirdi.

Bu tehlikeli gösteri ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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En ufak bir hatanın bile ölümcül sonuçlar ortaya çıkarabileceğini bile bile böyle bir tehlikeye girişen gencin başına bir şey gelmeden inmesi, bu olayın tek sevindirici yanı oldu.

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