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    Bekir Pakdemirli'den Bozcaada yangını paylaşımı

    Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale edilen yangının kontrol altına alındığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 08.07.2021 - 16:44
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    Bekir Pakdemirli'den Bozcaada yangını paylaşımı

    Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı'nda yangın çıktı.

    Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

    YANGIN KONTROL ALTINDA

    Ekipler, yangına müdahale için havadan ve karadan harekete geçerken, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

    Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

    Bozcaada'da ormanlık alanda yangın ViDEO

    1 UÇAK, 3 HELİKOPTER, 6 ARAZÖZ...

    Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından şu bilgiyi paylaştı:

    "Bozcaada’da saat 15.00’te çıkan orman yangınına 1 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz ile müdahale eden kahramanlarımız yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Emeği geçenleri kutluyorum."

    Bekir Pakdemirli den Bozcaada yangını paylaşımı #1

    Bekir Pakdemirli den Bozcaada yangını paylaşımı #2

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