Belçika'da, terör hükümlüsü İranlı diplomatın iadesinin önünü açıldı

Terör suçlaması ile Şubat 2021'de Belçika'da 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı diplomat Assadollah Assadi'nin ülkesine iadesi için, yasal zemin hazırlandı.

Belçika’da, terör suçlaması ile 20 yıl hapis cezasına çarptırılan İranlı Assadollah Assadi'nin iadesine ilişkin yasal zemin çalışmaları tamamlandı.

22 Temmuz’da getirilen ve Assadi’nni iadesinin önüne geçici engel koyan yasak, Brüksel ilk derece mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Diplomat iade edilecek, Belçikalı tutuklu geri alınacak

Yerel medyanın haberlerine göre; böylece Belçika ve İran arasındaki protokol gereğince Assadi iade edilebilecek.

Karşılığında ise şubattan bu yana İran'da tutulan Belçikalı yardım görevlisi Olivier Vandeecasteele geri alınabilecek.

‘İran ileride daha fazla Belçikalıyı alıkoyabilir’

AA’nın haberine göre; haziran ayında imzalanan ve Başbakan Alexander de Croo'nun Vandeecasteele'i geri almak için tek yol olarak nitelediği protokol, ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Mahkeme de iadeye geçici yasak getirmişti. Konuya olumsuz yaklaşanlar, uygulamanın İran'ın ileride daha fazla Belçikalıyı alıkoyabileceğini öne sürüyor.

Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, daha önce yaptığı açıklamada, tüm diplomatik kanalların tükendiğini söylemişti.

Assadi, Haziran 2018'de Paris'te İranlı bir muhalif grup tarafından düzenlenen uluslararası bir mitingde, bombalı saldırı düzenleme teşebbüsü suçundan Şubat 2021'de Belçika'da 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.