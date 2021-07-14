Belçika’dan İstanbul’a bir günlüğüne geldi, kiraladığı araçla kaza yaptı

Belçika’dan İstanbul’a bir günlüğüne geldi, kiraladığı araçla kaza yaptı

Belçika’dan bir günlüğüne işlerini halletmek için gelen kişi, E-5’te zincirleme trafik kazasına karıştı. İki kişinin hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle E-5 karayolunda yoğunluğa neden oldu.

İstanbul'da E-5 Karayolu Bahçelievler mevkiinde yaşanan kazada edinilen bilgiye göre, Suat Kutay Akı idaresindeki 44 ABL 970 plakalı otomobille seyir halindeyken, trafiğin bir anda durmasıyla aracını durduramayarak önündeki otomobile çarptı.

Arkasından gelen araçların da kazaya karışanlara çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, trafikteki diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"İSTANBUL'DA BİR GÜNLÜK İŞİM VARDI"

07 AEZ 548 plakalı kiralık aracıyla kazaya karışanlardan Sinan Bulanık, Belçika’dan İstanbul’a bir işi sebebiyle günübirlik geldiğini ve onda da trafik kazasına karıştığını söyledi.

Bulanık, “Küçükçekmece’ye gidiyordum. Birden araç durdu, arkadaki araç çarpınca beraber sarsıldık. Tam ne olduğunu da anlayamadım aslında. Kolumda sadece sıyrık var, emniyet kemerim vardı. Belçika’dan geliyorum İstanbul’a, bir günlük işim vardı. Maalesef işte herhalde halledemeyeceğim” dedi.

Belçika’dan İstanbul’a bir günlüğüne geldi, kiraladığı araçla kaza yaptı VİDEO

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"DURAMAYAN BENDİM DOĞRUSU"

Taksim’den Avcılar’a gittiğini söyleyen Suat Kutay Akı, “Trafik durdu birden, ben de frene bastım, duramadım. İşten çıkıştaydım zaten, yorgundum da. Duramayan bendim doğrusu. İyi ki emniyet kemerim vardı. Öndeki araç zararlı çıktı biraz, ona üzüldüm sadece” diye konuştu.