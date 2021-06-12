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    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

    Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte, İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı.
    • İHA
    • 12.06.2021 - 15:48
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 16:20
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    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu

    Koronavirüsle mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü için kaldırıldı.

    Bunu fırsat bilen İstanbullular, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı'na geldi.

    MASKE YOK, MASALAR DOLU

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat içeri girmek için bekleyen vatandaşlar, boş masa bulmakta zorlandı.

    Ormanın girişinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Öte yandan ormandaki birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu VİDEO

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #1

    MANGAL KEYFİ İHMAL EDİLMEDİ

    Aileleriyle birlikte Belgrad Ormanı'na gelen bazı kişilerin mangal yaptığı görüldü.

    Mangal dumanı tüm ormanı sararken, vatandaşların rahat tavırları dikkati çekti.

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #2

    "TEMİZ HAVA SIKINTI OLMAZ"

    Yoğunluk olduğunu bildikleri için sabah erken saatte geldiklerini belirten Ramazan Öztürk, “Çoğu vatandaş 1 saatte trafikten dolayı içeri bile giremedi. Hafta sonu olduğu için aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Temiz havada pandemi sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum” dedi.

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #3

    "1 YILDIR GELEMİYORDUK"

    Pandemi döneminden önce düzenli olarak hafta sonları Belgrad ormanına gelen Ali Genç, “Eskiden buraya, sürekli ailecek pikniğe gelirdik. 1 yıldır hafta sonu pikniğe gelemiyorduk.

    Biz 1 saatten fazla trafikte kaldık sırf buraya gelebilmek için. Aşırı bir yoğunluk var içeri girmek bile neredeyse zor” diye konuştu.

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #4

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #5

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #6

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #7

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #8

    Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu #9

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