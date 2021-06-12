Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ile birlikte, İstanbullular soluğu Belgrad Ormanı'nda aldı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması cumartesi günü için kaldırıldı.

Bunu fırsat bilen İstanbullular, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Belgrad Ormanı'na geldi.

MASKE YOK, MASALAR DOLU

Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık 1 saat içeri girmek için bekleyen vatandaşlar, boş masa bulmakta zorlandı.

Ormanın girişinde oluşan kilometrelerce uzunluğundaki araç kuyruğu havadan görüntülendi. Öte yandan ormandaki birçok kişinin maske takmadığı görüldü.

Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce araç kuyruğu VİDEO





MANGAL KEYFİ İHMAL EDİLMEDİ

Aileleriyle birlikte Belgrad Ormanı'na gelen bazı kişilerin mangal yaptığı görüldü.

Mangal dumanı tüm ormanı sararken, vatandaşların rahat tavırları dikkati çekti.

"TEMİZ HAVA SIKINTI OLMAZ"

Yoğunluk olduğunu bildikleri için sabah erken saatte geldiklerini belirten Ramazan Öztürk, “Çoğu vatandaş 1 saatte trafikten dolayı içeri bile giremedi. Hafta sonu olduğu için aşırı bir yoğunluk yaşanıyor. Temiz havada pandemi sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum” dedi.





"1 YILDIR GELEMİYORDUK"

Pandemi döneminden önce düzenli olarak hafta sonları Belgrad ormanına gelen Ali Genç, “Eskiden buraya, sürekli ailecek pikniğe gelirdik. 1 yıldır hafta sonu pikniğe gelemiyorduk.

Biz 1 saatten fazla trafikte kaldık sırf buraya gelebilmek için. Aşırı bir yoğunluk var içeri girmek bile neredeyse zor” diye konuştu.







