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    Belgrad Ormanı'nda suyu tahliye edilen göletten çalıntı araç çıktı

    İstanbul Eyüpsultan'da temizlik ve restorasyon çalışması nedeniyle suyu tahliye edilen gölette, ters dönmüş otomobil bulundu.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 05:57
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    Belgrad Ormanı'nda suyu tahliye edilen göletten çalıntı araç çıktı

    Eyüpsultan'da bulunan Belgrad Ormanı içerisindeki bir gölette ile çevresinde temizlik ve restorasyon çalışması başlatıldı. Bu nedenle göletin suyu tahliye edildi.

    ÇALINTI OLDUĞU ÖĞRENİLEN OTOMOBİL ÇIKTI

    Suyun çekilmesiyle göletin dibinde bataklığa saplanmış halde otomobil görüldü. Bildirilmesi üzerine polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin araştırması soncu otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi. Çağrılan itfaiye ekipleri, otomobili saplandığı çamurdan çıkardı.

    Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

    Belgrad Ormanı nda suyu tahliye edilen göletten çalıntı araç çıktı #1

    Belgrad Ormanı nda suyu tahliye edilen göletten çalıntı araç çıktı #2

    Belgrad Ormanı nda suyu tahliye edilen göletten çalıntı araç çıktı #3

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