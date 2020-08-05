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    Bergama'da 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

    Pamuk tarlasında 400 kök Hint keneviri yetiştiren ve gözaltına alınan çiftçi E.U., tutuklandı.
    • DHA
    • 05.08.2020 - 17:56
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 17:56
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    Bergama'da 400 kök Hint keneviri ele geçirildi

    İzmir Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Mezarlık Altı mevkisindeki pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

    400 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU

    Bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, pamukların arasında 400 kök Hint keneviri ele geçirdi.

    Bergama'da 400 kök Hint keneviri ele geçirildi #1

    ÇiİFTÇİ TUTUKLANDI

    Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken çiftçi E.U., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Bergama'da 400 kök Hint keneviri ele geçirildi #2

    Bergama'da 400 kök Hint keneviri ele geçirildi #3

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