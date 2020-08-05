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- Bergama'da 400 kök Hint keneviri ele geçirildi
Bergama'da 400 kök Hint keneviri ele geçirildi
Pamuk tarlasında 400 kök Hint keneviri yetiştiren ve gözaltına alınan çiftçi E.U., tutuklandı.
- DHA
- 05.08.2020 - 17:56
- Güncelleme : 05.08.2020 - 17:56
İzmir Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi Mezarlık Altı mevkisindeki pamuk tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
400 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU
Bölgeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, pamukların arasında 400 kök Hint keneviri ele geçirdi.
ÇiİFTÇİ TUTUKLANDI
Hint kenevirleri imha edilmek üzere sökülürken çiftçi E.U., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.