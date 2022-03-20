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Beşiktaş polisi çakarlı aracın hava filtresine gizlenmiş esrar ele geçirdi

Beşiktaş polisi çakarlı aracın hava filtresine gizlenmiş esrar ele geçirdi

İstanbul Gayrettepe’de şüphe üzerine çakar tertibatı olan bir otomobili durduran polis, yaptığı detaylı aramada aracın hava filtresine saklanmış esrar ele geçirdi.