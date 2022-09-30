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    Beşiktaş Stadı önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı

    Beşiktaş Stadı önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı

    Beşiktaş Stadı önüne gelerek ellerinde satırla slogan atan grupla Beşiktaşlı taraftarlar arasındaki kavga sonrası 9 kişi gözaltına alındı.
    • 30.09.2022 - 22:52
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    Önceki gün Beşiktaş’ta, stat önüne gece saatlerinde, 25-30 kişilik bir grup geldi. Beşiktaş aleyhine sloganlar atan gruptakilerden bazılarının elinde satır olduğu görüldü. Meşale yakan grup trafiği kapattı.

    İki grup arasında kavga çıktı

    Bir süre sonra başka bir grup olay yerine gelirken, iki grup arasında kavga çıktı. Kavga sonrası meşale ve satırla gelen grup uzaklaştı. Olaylar taraftar grupları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

    Beşiktaş'ta hareketli gece: Satırla stat önüne gelip slogan attılar - İZLE

    9 kişi yakalandı, serbest bırakıldı

    DHA'nın haberine göre; polisin başlattığı çalışmalar kapsamında, olayın görüntülerinde elinde satırla görülen Y.A. isimli kişi ile birlikte kimlikleri tespit edilen toplam 9 kişi yakalandı.

    Şüphelilerden 8'i, haklarında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Y.A. isimli şüpheli ise "6222 Sayılı Kanun’a Muhalefet", "6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet" ve "Kasten Yaralama" suçlarından hakkında işlem yapılmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Beşiktaş Stadı önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı #1

    Beşiktaş Stadı önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı #2

    Beşiktaş Stadı önüne gelen satırlı gruptan 9 kişi yakalandı #3


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