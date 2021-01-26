Beşiktaş'ta 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısının ifadesi

Beşiktaş’ta Rus uyruklu 2’si kadın 3 kişiyi bıçaklayan kağıt toplayıcısı, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Cihangir’deki bir camide yakalandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Akaretler Süleyman Seba Caddesi üzerinde yaşanan dehşetin detayları ortaya çıktı.

Rus uyruklu Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M. 5 Ocak’ta tatil için İstanbul’a geldi.

Önceki gün 3 arkadaş, gündüz saatlerinde kaldıkları otelden çıkarak Megakent'in tarihi yerlerini gezdi.

Gezintiden sonra Valideçeşme durağına gelen 3 arkadaş, burada kahve aldıktan sonra hemen ilerideki bir banka oturarak içmeye başladı.

KAĞIT TOPLAYICISI SALDIRDI

Kahvelerini bitiren arkadaşlar ardından cadde üzerinde yürümeye başladı. O esnada kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen bir şahıs, Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.’ye bıçakla saldırdı.

GENÇ KADIN 9 KEZ BIÇAKLANDI

Saldırıda Maxim M. elinden, Aleksandra V.’yi karnından, Aleksandra R.’yi ise vücudunun çeşitli bölgelerinden 9 kez yaralandı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından Maxim M.’yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Aleksandra V. ve Aleksandra R.’yi ise Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

CAMİDE YAKALANDI

Olayın ardından hemen harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda saldırganın önce eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Olay saatinden itibaren çalışmalarını sürdüren Beşiktaş polisi, 40 yaşlarındaki saldırgan Hasan Hüseyin Y’yi, 24 saat geçmeden Beyoğlu Cihangir’deki bir camide kıskıvrak yakalayarak gözaltına alındı.

SUÇ ALETİ YORGANDAN ÇIKTI

Öte yandan saldırganın olaydan sonra Cihangir’de metruk bir binaya saklandığı, gece boyunca buradan çıkmadığı ancak gündüz saatlerinde su içmek ve yemek bulmak için camiye girdiği öğrenildi. Şahsın elinde yorganla camiden çıkacağı esnada kıskıvrak yakalandığı, yorganın içerisinde ise suç aleti bıçak olduğu bilgisine ulaşıldı.

"ONLARI BİR AN ŞEYTAN OLARAK GÖRDÜM"

Akli dengesi yerinde olmadığı ve evsiz olduğu öğrenilen saldırganın, hiç kimseden para talep etmediğini beyan ettiği öğrenildi. Şahsın ilk sözlü ifadesinde, “Onları bir an şeytan olarak gördüm.” dediği ortaya çıktı.

26 SUÇ KAYDI VAR

Ayrıca saldırganın, "Mala Zarar Verme", "Kasten Yaralama", "Ruhsatsız Silah Bulundurma", "Hakaret", "Tehdit", "Uyuşturucu Kullanmak", "Bisiklet ve Motor Hırsızlığı", "Türk Bayrağına Zarar Verme", "Güveni Kötüye Kullanma" ve "İntihara Teşebbüs" suçlarından poliste 26 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.