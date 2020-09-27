Beşiktaş'ta 30 saniyede 30 bin liralık motosiklet çalındı

İki kişi 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çalıp, kayıplara karıştı. O anlar güvelik kamerasına yansıdı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Toğrul Sokak'ta geçtiğimiz çarşamba günü gece saatlerinde iki kişi gözüne kestirdikleri park halindeki bir motosikleti saniyeler içinde çaldı.

Yaklaşık 30 saniye içinde değeri 30 bin TL olan motosikletin kilidini kıran hırsızlar ardından motosiklete binip kayıplara karıştı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Motosiklet sahibi Salih Zeki İnce, sabah uyandığında çok sevdiği motosikletini yerinde bulamayınca hemen polis ekiplerine haber verdi.

Ekipler güvelik kamerasına yansıyan görüntüleri alarak, hırsızları bulmak için çalışmalara başladı.

İstanbul'da 30 saniyede değeri 30 bin TL olan motosikleti çaldılar İZLE

“25-30 SANİYEDE 30 BİN TL'Yİ ALIP GİTTİLER”

Motosiklet sahibi Salih Zeki İnce, yaşanan olayı anlattı.

Eli ayağı olarak gördüğü motosikletinin çalınmasının kendisini eksik hissettirdiğini belirten İnce, "Motosiklet evimin önünde park halindeydi. Sabah uyandığımda yerinde yoktu. Halen bulunamadı. Değeri 25-30 bin TL. Neredeyse bir araba parası. Borcu yeni bitmişti, tam keyfini çıkartacakken böyle bir olay başıma geldi. Satıp bir araba alma hayalim vardı. Açıkçası çok ilgilenilen bir konu olmuyor bu motor hırsızlıkları. Hırsızların da tercih sebebi bu. Motosiklet hırsızlığı çok yaygın olmaya başladı, başkalarının da mağdur olmaması adına bu kişilerin bulunmasını istiyorum. Biz motorcular için motosiklet çok farklı bir olay o bizim elimiz ayağımız. Şu anda kendimi çok eksik ve kötü hissediyorum. İki kişi motosiklet ile geliyor 25-30 saniyede kilidi kırıp alıp gidiyorlar. Yani, 25-30 saniyede 25-30 bin TL'yi alıp gittiler." dedi.