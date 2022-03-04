Beşiktaş’ta 7’inci kattan düşen kadının, eşi ile tartıştığı anların görüntüleri ortaya çıktı

Otelin 7’nci katından aşağı düşerek ölen 40 yaşındaki Ebru C.’nin, eşi Özgür A. ile tartıştığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Gözaltına alınan Özgür A., adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Ortaköy’de, dün saat 01.00 sıralarında Ebru C. (40), ünlü bir otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olayın ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ebru C., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Yapılan inceleme sonucunda, Ebru C.’nin otele birlikte geldiği eşi Özgür A. (35) gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis, çiftin geçtiğimiz 25 Şubat Cuma günü Almanya’nın Hamburg kentinden yurda giriş yaparak otele yerleşen, olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol alan çiftin, birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdüklerini öğrendi. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta 7’inci kattan düşen kadının, eşi ile tartıştığı anlar ViDEO

KADINI SÜRÜKLEYEREK ODAYA ALDI

Beşiktaş polisinin yaptığı detaylı çalışmada çiftin odaya girdiği esnada kadının altında etek olduğunu ancak düştükten sonra altında sadece külotlu çorap olduğu belirlemişti.

Ayrıca kavga esnada otel odasından çıkan kadının eşi tarafından kısa süreli sürüklemeyle tekrardan odaya alındığı ve kadın düştükten sonra eşinin hemen odadan çıktığı tespit edilmişti.

Çiftin 20 yaşlarında da bir çocukları olduğu belirlenirken, yüzünde boğuşma sonucu tırnak izleri olan kadının eşi emniyete götürülmüştü. Kadının eşi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.