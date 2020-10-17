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    Beşiktaş'ta 85 yaşındaki emekli öğretmen FETÖ yalanıyla dolandırıldı

    Kendilerini savcı olarak tanıtarak “FETÖ adınıza hat tanımladı” diyen dolandırıcılar, kadının 250 bin lira değerinde döviz, ziynet eşyası ve 8 adet altın dişini çaldı.
    • DHA
    • 17.10.2020 - 15:51
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    Beşiktaş'ta 85 yaşındaki emekli öğretmen FETÖ yalanıyla dolandırıldı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki emekli öğretmen Sevda D. dün öğlen saatlerinde dolandırıcılar tarafından telefonla arandı.

    Dolandırıcılar, Sevda D.'ye kendilerini savcı olarak tanıtarak "FETÖ adınıza hat tanımladı. Evinizdeki altınları kontrol edeceğiz, terör örgütü altınlarıyla eşleşiyor mu?" diyerek evde bulunan altınları ve paraları hazırlamasını söyledi.

    EVİNE KADAR GELİP, İSTEDİKLERİNİ ALDI

    Bunun üzerine Sevda D. evinde bulunan 8 adet altın kaplama diş, 10 adet altın, 1 adet kelepçe bilezik, 660 euro ve 6 bin doları poşetleyerek, eve gelen dolandırıcıya teslim etti.

    Telefon konuşmasını duyan komşuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerine giderek altın ve para dolu poşetle apartman merdivenlerinden aşağı inen Ahmet N.'yi (19) ve dışarıda gözcülük yaptığı tespit edilen Abdullah U.'yu (18) yakalandı.

    “YİNE DÖNÜYORUZ BAŞA”

    İki dolandırıcılık şüphelisi, Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

    Şüphelilerin "yağma" suçundan poliste kayıtları olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

    Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin "Yine dönüyoruz başa" dediği duyuldu.

    Beşiktaş ta 85 yaşındaki emekli öğretmen FETÖ yalanıyla dolandırıldı #1

    DOLANDIRILDIĞINA İNANMADI

    Öte yandan emniyete ifade vermeye gelen Sevda D.'nin polis ekiplerine inanmadığı, dolandırıldığına zor ikna edildiği öğrenildi.

    85 yaşındaki emekli öğretmenin ziynet eşyalarının ve paralarının kendisine teslim edildiği belirtildi.

    Beşiktaş ta 85 yaşındaki emekli öğretmen FETÖ yalanıyla dolandırıldı #2

    Beşiktaş ta 85 yaşındaki emekli öğretmen FETÖ yalanıyla dolandırıldı #3

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