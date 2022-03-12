Semahat Lenk isimli yaşlı kadın, evinin balkonunda bakıcısı tarafından şiddete uğradı. Olay anları, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul’da, Almanya'dan 15 yıl önce kesin dönüş yaparak Beşiktaş’a yerleşen emekli hemşire Semahat Lenk (92), sağlık sorunları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce Türkmen uyruklu bakıcısıyla yaşamaya başladı.

Konaklar Mahallesi’ndeki evinde, geçtiğimiz hafta çarşamba günü bakıcısı tarafından şiddet gören Semahat Lenk'in çığlıkları, komşularının dikkatini çekti.

BAKICININ GÖRÜNTÜLERİNİ KOMŞULAR KAYDETTİ

Evin balkonunda Semahat Lenk'i döven bakıcının görüntülerini kaydeden komşuları, polise de ihbarda bulundu. Mahalle sakinlerinin sözlü tepkisi karşısında hakeret ederek karşılık veren bakıcının yarı çıplak görüntüsü de dikkat çekti.

Beşiktaş’ta 92 yaşındaki kadına bakıcı şiddeti VİDEO



YAŞLI KADIN BAŞINDAN YARALANDI

Başından yaralandığı belirlen Semahat Lenk, tedavi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan bakıcının çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

“SÜREKLİ SESLER, BAĞIRIŞ SESLERİ DUYUYORUZ”

Mahalle sakinlerinden Gizem Erdoğan, bir süredir çığlık sesleri duyduklarını, kadının yeğenine bilgi verdikleri halde ilgi göstermediğini belirterek, "Defalarca haber göndermemize rağmen ne aradı ne sordu. Sürekli sesler, bağırış sesleri duyuyoruz.

“CİNSEL İSTİSMAR DA VAR BU OLAYIN İÇERİSİNDE”

Arsızca, aşağılıkça bir darp olayı var. Hem teyzeyi soyuyor hem de kendisi soyunuyor. Cinsel istismar da var bu olayın içerisinde. Çok kötü bir şekilde yaşlı kadının kafasına vurdu, yaralandı. Herkese meydan okudu. Bakıcı tutuklandı ama, akıbetini bilmiyoruz. Ben yetkililerden rica ediyorum bu işin peşini bırakmasınlar.” dedi.