Beşiktaş'ta alışveriş yapan kadınların cep telefonlarını çaldı

Alıverişe dalan kadınların cep telefonlarını çalan ve olay sonrası yakalanan Yaren Ç., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde alışveriş yaptıkları esnada farklı zamanlarda cep telefonlarını çaldıran İran uyruklu A.A. ile E.K., polisin yolunu tuttu.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler olaylarla ilgili güvenlik kameralarını izleyerek iki olayı da aynı hırsızın yaptığını tespit etti.

HIRSIZ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli Yaren Ç.'yi gözaltına aldı. Şahsın benzer suçlardan 25 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı.

YİNE SERBEST KALDI

Poliste verdiği ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Yaren Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili bir kişinin daha arandığı öğrenildi.