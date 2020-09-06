Sitedeki apartmanın bodrumunda çıkan yangın sebebiyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Konaklar Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri yangın merdiveniyle kurtardı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Polis, tedbir amacıyla çevrede güvenlik önlemi alırken, can kaybının yaşanmadığı olayda yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Beşiktaş'ta apartmanın bodrum katında yangın çıktı VİDEO