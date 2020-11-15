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    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı

    Beşiktaş’ta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımdaki trafik levhasına vurarak durabildi.
    • İHA
    • 15.11.2020 - 09:49
    • Güncelleme : 15.11.2020 - 10:10
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    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı

    Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kaldırımadaki trafik levhasına çarparak durabilen otomobilin motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobile müdahale ederken, sağlık ekipleri sürücüyü araç içerisinden çıkartarak hastaneye kaldırdı.

    Kaza nedeniyle tek şeride düşürülen trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale dönerken, büyük hasar gören otomobil kullanılamaz hale geldi.

    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı ViDEO

    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı #1

    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı #2

    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı #3

    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı #4

    Beşiktaş’ta aracın kontrolünü kaybeden sürücü kaldırıma çıktı #5

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