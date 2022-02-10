Apartmana gireceği esnada yanına gelip, selam veren bir şahıs tarafından silahla bacağından vurulan kadın, tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili 1 şüphel yakalanıp, tutuklandı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levazım Mahallesi'ndeki evine girmek isteyen Avukat Nur Peker, yanına gelip 'Merhaba abla' diyen bir şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Nur Peker bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, saldırgan ortadan kayboldu.

"ŞÜPHELENDİĞİM BİRİLERİ VAR"

Kadının çığlıklarını duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Tedavisi tamamlanan Peker, ilk ifadesinde saldırganı tanımadığını söyleyerek, "Şüphelendiğim birkaç kişi var ancak sağlık durumum nedeniyle kafamı tam olarak toplayamıyorum." dedi.

Beşiktaş’ta avukat kadına silahlı saldırı VİDEO



POLİS SALDIRGANI YAKALADI

Harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen Canip K., Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Canip K., Peker'i tanımadığını, kamera görüntülerindeki saldırganın da kendisi olmadığını iddia etti. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Canip K. tutuklanırken, olay yerinde olan Barış H.’nin de firari olduğu öğrenildi.

Saldırının sebebiyle ilgili çalışmalar devam ediyor