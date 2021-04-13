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    Beşiktaş'ta beton mikseri binaya çarptı

    Beşiktaş'ta kontrolden çıkan beton mikseri, apartmanın duvarına çarparak durabildi.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 17:00
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 17:15
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    Beşiktaş'ta beton mikseri binaya çarptı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dikilitaş Mahallesi Yeni Gelin Zerde Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, 7 katlı binanın 2. ve 3. katındaki dairelerin duvarına çarptı.

    YARALANAN OLMADI

    Apartman sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.

    Beşiktaş'ta beton mikseri binaya çarptı VİDEO


    Beşiktaş ta beton mikseri binaya çarptı #1

    Beşiktaş ta beton mikseri binaya çarptı #2

    Beşiktaş ta beton mikseri binaya çarptı #3

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