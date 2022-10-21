Yol verme nedeni ile çıkan tartışmada motosikletli 2 kişi beton mikserindeki şoföre saldırınca, şoför aracından indi. Beton mikseri şoförü, motosikletlileri tekme tokat dövdü.

İstanbul Beşiktaş’ta, dün gece saatlerinde, metro inşaatından çıkan beton mikseri şoförü ile motosikletli 2 kişi arasında Barbaros Bulvarı’nda bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Motosikletteki kasklı kişiler, tartıştıkları şoföre saldırdıktan sonra motosiklete binerek kaçmaya çalıştı.

Diğer sürücüler araya girdi

DHA’nın haberine göre; motosikletlerinin arkasından koşan beton mikseri şoförü, yakaladığı şahısları tekme tokat dövdü.

Kavga, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu.

Beşiktaş’ta, beton mikseri şoförü motosikletlileri tekme tokat dövdü ViDEO

Bidonla dövdü

O anlar, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, cadde ortasında motosikletteki iki kişi ile beton mikseri şoförüne saldırdıktan sonra kaçtığı anlar yer aldı. Arkalarından giden şoförün kasklı kişilere tekme tokat saldırdığı, ardından beton mikserinden aldığı bidon ile motosiklettekilerden birine vurduğu görüldü.