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    Beşiktaş'ta bıçaklanan kişi kendini pijamalarla sokağa attı

    Birlikte yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralanan kişi, yalın ayak sokakta yürüdü. O anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 11:18
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    Beşiktaş'ta bıçaklanan kişi kendini pijamalarla sokağa attı

    İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Eski Yıldız Caddesi üzerinde bulunan evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek, yine bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışma sürerken kadın, eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı haldeki şahıs kendini bir şekilde sokağa attı.

    GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, PİJAMALARLA SOKAĞA İNDİ

    Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan şahsın, göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen hala el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü.

    Onu bu halde gören mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen şahsın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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    İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Tartıştığı kişiyi bıçakladığı tespit edilen kadın ve onlarla aynı evde yaşadığı öğrenilen bir başka erkek, ekiplerce yakalandı.

    Gözaltına alınan iki kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İki şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Beşiktaş ta bıçaklanan kişi kendini pijamalarla sokağa attı #1

    KOMŞUSU DA ŞİKAYETÇİ

    Buna benzer olayların sık sık yaşandığını söyleyen bir mahalle sakini, "İki akşamda bir sürekli bağrışmalar oluyor. Birkaç kez polis de geldi. Hatta bana ve köpeğime de bir saldırı girişimleri oldu. Ben bunun için de polise gittim. Sürekli olan olaylar, sürekli polis geliyor ama durum aynı. Bu çocuğu ilk kez gördüm, sürekli farklı kişiler geliyor. Bugünkü olayda da aşağıdan bir bağrışma sesi geldi. Çocuk biraz daha mağdur gibi bağırıyordu. En son ‘imdat polis’, ‘bıçakladı beni’ deyince o zaman çıktım dışarı. Şuradan yalın ayak, üstü başı yırtık şekilde aşağı doğru gidiyordu." dedi.

    Beşiktaş ta bıçaklanan kişi kendini pijamalarla sokağa attı #2

    Beşiktaş ta bıçaklanan kişi kendini pijamalarla sokağa attı #3

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