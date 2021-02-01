Beşiktaş'ta bıçaklanan kişi kendini pijamalarla sokağa attı

Birlikte yaşadığı kadın tarafından göğsünden bıçaklanarak yaralanan kişi, yalın ayak sokakta yürüdü. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Eski Yıldız Caddesi üzerinde bulunan evde yaşayan kimlikleri henüz bilinmeyen bir kadın ile bir erkek, yine bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma sürerken kadın, eline aldığı bıçakla erkeği göğsünden yaraladı. Yaralı haldeki şahıs kendini bir şekilde sokağa attı.

GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI, PİJAMALARLA SOKAĞA İNDİ

Yalın ayak ve pijamalarla kendini sokağa atan şahsın, göğsüne aldığı bıçak darbesine rağmen hala el işareti yaparak bir şeyler söylediği, bu şekilde sokağın sonuna doğru ilerlediği görüldü.

Onu bu halde gören mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Göğsünün bıçakla hafif şekilde çizildiği belirlenen şahsın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tartıştığı kişiyi bıçakladığı tespit edilen kadın ve onlarla aynı evde yaşadığı öğrenilen bir başka erkek, ekiplerce yakalandı.

Gözaltına alınan iki kişi, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İki şahsın emniyetteki sorgusu sürüyor.

KOMŞUSU DA ŞİKAYETÇİ

Buna benzer olayların sık sık yaşandığını söyleyen bir mahalle sakini, "İki akşamda bir sürekli bağrışmalar oluyor. Birkaç kez polis de geldi. Hatta bana ve köpeğime de bir saldırı girişimleri oldu. Ben bunun için de polise gittim. Sürekli olan olaylar, sürekli polis geliyor ama durum aynı. Bu çocuğu ilk kez gördüm, sürekli farklı kişiler geliyor. Bugünkü olayda da aşağıdan bir bağrışma sesi geldi. Çocuk biraz daha mağdur gibi bağırıyordu. En son ‘imdat polis’, ‘bıçakladı beni’ deyince o zaman çıktım dışarı. Şuradan yalın ayak, üstü başı yırtık şekilde aşağı doğru gidiyordu." dedi.