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Beşiktaş'ta bina alevler içinde yandı

Beşiktaş'ta bina alevler içinde yandı

Ortaköy'de bir binada çıkan yangında evde mahsur kalan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Şakir kaba, hayatını kaybetti.