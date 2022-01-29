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- Beşiktaş'ta bina alevler içinde yandı
Beşiktaş'ta bina alevler içinde yandı
Ortaköy'de bir binada çıkan yangında evde mahsur kalan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Şakir kaba, hayatını kaybetti.
- DHA
- 29.01.2022 - 16:22
- Güncelleme : 29.01.2022 - 16:23
İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy'de bulunan bir 3 katlı bir binada yangın çıktı.
Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.
Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu öğrenildi.