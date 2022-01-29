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    Beşiktaş'ta bina alevler içinde yandı

    Ortaköy'de bir binada çıkan yangında evde mahsur kalan ve yatalak hasta olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Şakir kaba, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 16:22
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 16:23
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    Beşiktaş'ta bina alevler içinde yandı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Ortaköy'de bulunan bir 3 katlı bir binada yangın çıktı.

    Alev alev yanan binaya müdahale için itfaiye ekipleri sevk edildi.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Yangında evde mahsur kalan 85 yaşındaki Şakir Kaba hayatını kaybetti.

    Kaba'nın solunum cihazına bağlı olarak yaşamını sürdürdüğü ve yatalak olduğu öğrenildi.

    Beşiktaş ta bina alevler içinde yandı #1

    Beşiktaş ta bina alevler içinde yandı #2

    Beşiktaş ta bina alevler içinde yandı #3

     


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