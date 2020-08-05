Arnavutköy Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.





KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının sıçradığı elektrik tellerine müdahale amaçlı elektrik ekipleri çağrılırken, yangın sonrası binada hafif çaplı hasar oluştuğu görüldü.

Beşiktaş'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı VİDEO













