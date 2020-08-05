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    Beşiktaş'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı

    Arnavutköy Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 04:27
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 04:27
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    Beşiktaş'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı

    İstanbul Beşiktaş Arnavutköy Mahallesi Girgin Sokak’ta meydana gelen olayda, 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Beşiktaş'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı #1

    KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

    Binada bulunan vatandaşlar yangından etkilenmeden tahliye edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

    Yangının sıçradığı elektrik tellerine müdahale amaçlı elektrik ekipleri çağrılırken, yangın sonrası binada hafif çaplı hasar oluştuğu görüldü.

    Beşiktaş'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı VİDEO


    Beşiktaş'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı #2

    Beşiktaş'ta bir binanın çatı katında yangın çıktı #3

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