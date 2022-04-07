Beşiktaş'ta metruk binanın çatısıdan kopan parçalar otomobilin üzerine düştü

Beşiktaş'ta, çatısı çöken metruk binadan kopan parçalar otoparktaki otomobilin üzerine düştü. Otomobildeki otopark görevlisi, çatıdan düşen parçaları son anda fark ederek kaçtı.

İstanbul Ortaköy Dereboyu Caddesi Muvakkit Sokak'ta saat 22.15 sıralarında, yaklaşık 30 yıldır metruk halde bulunan binanın çatısı, henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın içine çöktü.

Son anda araçtan çıkarak hayatını kurtardı

Bu sırada, daha önceden çöktüğü öğrenilen ikinci kattan geriye kalan duvar parçaları da, yan taraftaki otoparkta bulunan bir otomobilin üzerine düştü. İçinde bulunan otopark görevlisi, son anda otomobilden çıkarak kopan parçaların altında kalmaktan kurtuldu.

Metruk binada bir kişinin yaşadığı öğrenilirken, olay sırasında binada olmadığı tespit edildi.





"Çatıdan birşeyler düşünce arabadan kaçtım"

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise bina içinde ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Binanın duvarlarından kopan parçanın zarar verdiği otomobili kullanan otopark görevlisi Ercan Akyüz, "Otoparktan araç çıkıyordu, yol veriyordum. Çıkarken binadan çıtırtı geldi. Ne olduğunu anlayamadım, arabayı vurdum zannettim. Bir baktım, çatıdan bir şeyler düştü. Arabanın içi bembeyaz oldu. O anda arabadan kaçtım. Binada biri yaşıyordu ama o sırada içeride değildi" dedi.



