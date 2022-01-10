Beşiktaş'ta 'değnekçi' suçüstü yakalandı

Araç sahiplerinden park için para isteyen bir kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerince, Bebek Meydanı çevresi ve Cevdet Paşa Caddesi üzerinde 'değnekçilere' yönelik denetim yapıldı.

Denetimlerde, aracını park eden vatandaşlardan park ücreti talep ettiği belirlenen K.Y. isimli şahıs suçüstü yakalandı.

ADLİ İŞLEM UYGULANDI

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçunda adli işlem yapıldı.

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