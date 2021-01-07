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- Beşiktaş’ta denize atlayan kişi kayboldu
Beşiktaş’ta denize atlayan kişi kayboldu
- DHA
- 07.01.2021 - 07:05
İstanbul’un Beşiktaş ilçesindeki Arnavutköy Sahili’ne sabah saat 04.30 sıralarında gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple montu ile eşyalarını banka koyarak denize atladı.
Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu.
Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu.
EKİPLER BULAMADI
Olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, atlayan kişiyi arama çalışması başlattı.
Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda o kişiye ulaşamadı.
Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde olay yerine gelecek dalgıç ekiplerinin çalışmalara kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.