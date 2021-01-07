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Beşiktaş’ta denize atlayan kişi kayboldu

Beşiktaş’ta denize atlayan kişi kayboldu

Sahile sabaha karşı gelen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Ekipler, denizde arama yaptı.