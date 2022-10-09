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    Beşiktaş’ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı

    Beşiktaş’ta Levent Metro durağı önünde bekleyen bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Bir kişinin yaralandığı saldırıda şüpheliler motosikletle kaçarak izlerini kaybettirdi.
    • 09.10.2022 - 07:50
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    Beşiktaş’ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Levent Mahallesi, Büyükdere Caddesi’nde henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi motosikletle gelerek Levent Metro durağında bekleyen 1 kişiye silahlı saldırı düzenledi.

    Saldırıda 1 kişi yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosiklet ile kaçarak izlerini kaybettirdi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Yaralı hastaneye sevk edildi

    Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırdı.

    Beşiktaş’ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı #1

    Çok sayıda kovan bulundu

    Silahlı saldırının gerçekleştiği alışveriş merkezi ve metro durağı önünde çok sayıda boş kovan bulundu.

    Öte yandan saldırganların silahı çalılıklara attığı yönündeki bilgi üzerine ekipler çalılıklarda bir süre silah aradı.

    Facianın eşiğinden dönüldü

    İHA'nın haberine göre, silahlı saldırının gerçekleştiği esnada alışveriş merkezi ve metro durağının boş olması facianın önüne geçti.

    Beşiktaş’ta durakta bekleyen kişiye silahlı saldırı: 1 yaralı #2

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