Beşiktaş’ta emekli astsubay olan taksici faciayı önledi

Trafik akışının yoğun olduğu sırada direksiyon başındayken kalp krizi geçiren taksi şoförü, aracını son anda yoldan çıkardı, faciayı önledi. Emekli astsubay olan taksici, hayatını kaybetti.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Balmumcu Kavşağı'nda, taksicilik yapan emekli astsubay Ali Teoman Sungur (59), geçen cumartesi günü saat 10.15 sıralarında direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi.

Trafik akışının yoğun olduğu sırada kavşağa girecekken son anda direksiyon kıran Sungur, kaldırıma çıktıktan sonra aracını yeşillik alanda durdurdu.

Taksiden çıkan Sungur, çevredekilere seslenerek kendini yere bıraktı.

Müdahaleler yetmedi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kalp masajı uyguladıktan sonra Sungur'u hastaneye kaldırdı.

Sungur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da direksiyon başında kalp krizi geçiren taksici hayatını kaybetti VİDEO



Askeri törenle uğurlandı

Emekli astsubay Sungur için geçen pazar ikindi namazı sonrası Bakırköy Ataköy 5. Kısım Camii'nde, askeri tören düzenlendi.

Törene ailesi, askeri yetkililer, taksici arkadaşları katıldı.

Türk bayrağına sarılı tabutu başında yakınları gözyaşı döktü. Sungur'un eşi ile oğlu taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Sungur'un cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınıp cenaze aracına konuldu.

Cenaze, götürüldüğü Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda defnedildi.

“Vatansever, baba gibi babaydı”

DHA’ya konuşan Ali Teoman Sungur’un oğlu Barış Güray Sungur, “Vatansever, milletini seven, baba gibi babaydı. Bize dayanak oluyordu, gücümüze güç katıyordu. Kendini kötü hissedince başkalarına zarar vermemek için çekiyor ve yardım istiyor. Yardım beklerken bilinci kapanmış, 45 dakika hastanede müdahale edilmiş sonra vefat etmiş. Biz de hastanede ölüm haberini aldık.” dedi.

“Kelimelerle anlatılmayacak kadar iyi biriydi”

Hayatını kaybeden Sungur'un silah arkadaşı astsubay Polat Büyükkaraca, “Teoman ağabey, kelimelerle anlatılmayacak kadar iyi biriydi. Can dostum, arkadaşım, meslektaşım, çok iyi yürekli, unutamayacağımız birini kaybettik. Mekanı cennet olsun. Rahatsızlık duyunca, fark etsinler diye aracı kaldırıma çıkartıyor ve o şekilde haberdar ediyor. 16 yıl sonra oğlumun düğününe Konya'ya geldi. Son vazifemi yapayım diye Konya'dan geldim.” diye konuştu.

“5 dakika önce şakalaşıyorduk, 5 dakika sonra vefat etti”

Taksici arkadaşı Aşkın Avşar, “Otele gidiyordu çalışmaya. Tam otelin önünden dönerken orada fenalaşıyor kaldırıma çekiyor. Kalp mesajı yapıyorlar, ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Telsizden anonslar geçiyor, mesai arkadaşlarımız yanına gidiyor. Kalbimizde yeri bambaşkaydı. 5 dakika önce şakalaşıyorduk, 5 dakika sonra vefat etti. Büyük acı içerisindeyiz.” şeklinde konuştu.