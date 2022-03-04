Beşiktaş’ta, emlakçıyı kaçırıp 2 milyon lira fidye isteyen 7 kişi yakalandı

İranlı emlakçı Mah'de Ali S.'yi kaçırarak 2 milyon lira fidye isteyen 7 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İstanbul'da bir şahıs, emlakçılık yapan amcası İranlı Mah’de Ali S.’nin (39) kaçırıldığını ve hayatı karşılığında 2 milyon lira fideye istendiğini belirterek polise ihbarda bulundu.

Gasp Büro Amirliği, olayla ilgili çalışma başlattı.

26 Şubat 2022 tarihinde saat 05.30 sıralarında Beşiktaş’ta, Mah'de Ali S.'nin arkadaşları ile birlikte taksiden indiği sırada, iki ayrı araçla gelen kişiler tarafından kaçırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin Mah'de Ali S. ile kaçırdıkları İran uyruklu Kambiz G.(49) ile Hakan T.(36)'yı kısa süre sonra serbest bıraktıkları belirledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçırılan iş adamının para transferi yapması için götürüleceği adresi tespit etti. Bunun üzerine 28 Şubat 2022 tarihinde düzenlenen operasyonda Mah'de Ali S. kurtarılırken, onu kaçıran 7 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, mağdur şahıslara ait 3 cep telefonu, 3 kuru sıkı tabanca, çok sayıda kuru sıkı mermi ve 14 adet 9 mm mermi ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kurtarılan İranlı iş adamı Mah'de Ali S., kimseyle borcu olmadığını, neden kaçırıldığını bilmediğini söyledi.

Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler İbrahim P.(31), İkram P.(19), İslam P.(22), Emrah Ö.(28), Mustafa Ç.A.(27), Serhat A.(27), Olcay Ö.(22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.