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    Beşiktaş'ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı

    Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yapılan denetimlerde, takside polislere yakalanan bir vatandaş, eski otobüs biletini göstererek, “Benim iznim var” diyen şahıs, ekiplerin dikkatinden kaçamadı.
    • İHA
    • 20.12.2020 - 12:44
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    Beşiktaş'ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı

    İstanbul Beşiktaş’ta polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçenin farklı noktalarında denetim yaptı.

    Dolmabahçe Caddesi üzerindeki denetimde ise, bir taksiyi durduran polis ekipleri içerideki yolcuya izin belgesini sordu.

    TARİHİ GEÇMİŞ BİLETİ GÖSTERDİ

    İzin belgesi olmayan kişi 16 Aralık’taki otobüs biletini göstererek denetimlerden geçmeye çalıştı.

    Durumu fark eden polis ekipleri ise bugün ayın 20’si olduğunu ve bu biletin geçersiz olduğunu belirtti.

    3 BİN 150 LİRA CEZA

    Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 lira idari para cezası kesilen vatandaş, "onlar da bizim iyiliğimiz için uğraşıyor" dedi.

    Beşiktaş ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı #1

    Beşiktaş ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı #2

    Beşiktaş ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı #3

    Beşiktaş ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı #4

    Beşiktaş ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı #5

    Beşiktaş ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı #6

    Beşiktaş ta eski otobüs biletiyle denetimden geçmeye çalışırken yakalandı #7

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