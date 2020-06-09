Beşiktaş'ta eski sevgilisini bıçaklayan şahsa gözaltı

Eski sevgilisine şiddet uyguladığı için gözaltına alınan Nazir İ., serbest kalmasının ardından ikinci kez aynı kadını darbederek, bıçakla yaraladı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, geçtiğimiz cumartesi günü 29 yaşındaki eski sevgilisi Ceylan G.'ye şiddet uygulayan Nazir İ., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen Nazir İ., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARBETTİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNİ BU KEZ BIÇAKLADI

Nazir İ., serbest bırakılmasının ardından ise dün akşam Muradiye Mahallesi'nde Ceylan G.'nin önüne keserek önce darbetti, ardından da elinden ve boynundan bıçakla yaraladı.

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SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Kadın, yaralı halde bir apartman içine saklanıp yardım beklerken, saldırgan ise polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Saldırganın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

VATANDAŞLAR YARDIM ETTİ

Çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise Ceylan G.'nin yaralarının vatandaşlar tarafından sarıldığı ve sokakta birçok polis ekibinin olduğu görüldü.