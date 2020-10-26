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    Beşiktaş'ta filyasyon ekibi kılığında hırsızlık

    Beşiktaş'ta koronavirüsü fırsat bilerek filyasyon ekibi kılığında evleri dolaşan iki hırsız, kimsenin bulunmadığı evlere girerek 500 bin lira değerinde eşya çaldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 10:57
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    Beşiktaş'ta filyasyon ekibi kılığında hırsızlık

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde iki kişi, koronavirüs zincirini oluşturan kişileri bulmak için görev yapan filyasyon ekibi gibi giyindi.

    Bu şekilde apartmanlara daha kolay giren  hırsızlar, evde olmayanları tespit ederek hırsızlık yaptılar.

    ELEKTRONİK EŞYA ÇALDILAR

    Bu yöntemle çok sayıda daireye giren hırsızların yaklaşık 500 bin lira değerinde elektronik eşya çaldığı belirtildi.

    Gelen ihbarlar üzerine çalışma başlatan beşiktaş emniyet asayiş büro ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlardan birinin kimliğini belirledi. Polisin takibiyle o kişi yakalandı.

    32 SUÇ KAYDI VAR

    Yapılan kimlik taramasında daha önce hırsızlıktan 32 kez kaydı olduğu belirlendi. Diğer hırsızın yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.

    filyasyon

    (Kullanılan fotoğraflar temsilidir)

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