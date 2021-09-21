Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için girdiği topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için girdiği topun içinde mahsur kaldı

Beşiktaş sahilinde sergilenen tarihi savaş topunun içine girip sıkışan kişiyi, itfaiye ekibi kurtardı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesi Barbaros Meydanı'nda sergilenen Osmanlı dönemine ait ağızdan dolma demir kaval topun içine giren bir kişi, burada sıkıştı.

Bir süre çıkmak için çabalayan kişiyi çevredekiler de çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.

İTFAİYE KURTARDI

Kısa sürede gelen Beşiktaş İtfaiyesi’ne bağlı ekipler, tarihi savaş topunun ağız kısmında sıkışan kişiyi kurtardı.

Fotoğraf çektirmek için topun içine girip sıkıştığı belirtilen kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta fotoğraf çektirmek için girdiği topun içinde mahsur kaldı VİDEO