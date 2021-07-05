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- Beşiktaş’ta gençler, koronavirüs yokmuşçasına dans etti
Beşiktaş’ta gençler, koronavirüs yokmuşçasına dans etti
Dışarı çıkma kısıtlamalarının kalkmasının ardından bir araya gelen gençler, yüksek sesli müzik eşliğinde dans etmeye başladı. Eğlence sırasında koronavirüs önlemleri unutuldu.
- İHA
- 05.07.2021 - 11:52
- Güncelleme : 05.07.2021 - 12:03
İstanbul’da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan dışarı çıkma kısıtlamalarının kaldırılması ile caddeler ve sokaklarda yoğunluk arttı.
Beşiktaş’ta saat sınırlamasının kalkmasını fırsat bilen bir grup genç, Beşiktaş İskelesi’nde bir araya geldi.
Normalleşmenin dozunu kaçıran gençler, maskeleri çıkardı.
KAMERAYA YANSIDI
Müzik açarak dans etmeye başlayan gençler, koronavirüs yokmuşçasına eğlenmeye başladı.
Sosyal mesafe kuralları yok sayıldı.
Uzun süre sesli müzik eşliğinde yapılan eğlence, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Beşiktaş’ta gençler, koronavirüs yokmuşçasına dans etti VİDEO