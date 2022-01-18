Beşiktaş'ta 'Gorbi' isimli köpeği çalan şüpheliler yakalandı

Simitçilik yapan bir çiftin çalınan köpekleri, polis ekiplerinin çalışmasıyla Silivri'de bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yıllardır simitçilik yapan Nuriye-Nazım Demir çiftinin doğumundan itibaren büyüttükleri 3 yaşındaki “Gorbi” isimli köpekleri, aralık ayında iki şahıs tarafından çalındı.

Olayın ardından köpeklerini bulamayan çift, ilan bastırdı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

İlanı simitçi tezgahına asan ve müşterilere bilgi veren çift, emniyete giderek şikayette bulundu. Şikayetin ardından çalışma başlatan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

KÖPEĞİN SATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI: 4 GÖZALTI

Polis ekipleri, köpeği çalan şahsın Gökhan Ö. olduğunu tespit etti. Gözaltına altına alınan şahsın köpeği bin 300 liraya sattığını söylemesi üzerine Beşiktaş polisi, önce Gökhan Ö.’den satın alan Okan Ö.’yü ardından Ö.‘nün de sattığı Ali Aycan P.’yi daha sonra da Ali Aycan P.’nin sattığı Furkan Ahmet Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

'GORBİ' SİLİVRİ'DE BULUNDU

Köpeğin son olarak Silivri’de olduğunu tespit eden ekipler, Gorbi’yi olduğu yerden aldı. Emniyete götürülen köpek sahibine teslim edildi. Şüpheliler ise “hayvan hırsızlığı” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Yaşadığı sevinci anlatan Nazım Demir, “Gorbimizin bulunmasını sağlayan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'müze ve bütün polis teşkilatımıza çok teşekkür ederim.” dedi.