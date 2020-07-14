Beşiktaş'ta halk otobüsü, yayaya çarptı

Yaya geçidini kullanarak karşıya geçmek isteyen kadın, otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek Arnavutköy Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen bir kadın, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada Kuruçeşme yönünde ilerleyen Özel Halk Otobüsü kadına çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırılırken, yere savrulan kadın ağır yaralandı. Yaralının yardımına koşan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis başka bir kazanın yaşanmaması için çevre güvenliği alırken, bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı kadına olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Daha sonra ambulansa alınan kadın, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Beşiktaş'ta karşıya geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı

"ŞOFÖR TELEFONLA KONUŞUYORMUŞ"

Tezcan Kumsal, "Kazada otobüste bulunan bir yolcunun bana anlattığına göre otobüs hızlıymış, şoför telefonla konuşuyormuş. Ben ona vicdanen rahatsız olmak istemiyorsan kazayı gördüğünü şoförün telefonla konuştuğunu polise de anlat dedim." diye konuştu.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.