Beşiktaş'ta halk otobüsünün motor kısmı yandı

Seyir halinde ilerleyen özel halk otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Beşiktaş'taki yangın kısa süreli paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta seyir halindeki otobüsün motos kısmı bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Barbaros Bulvarı, Zincirlikuyu istikametinde ilerlerken yanan otobüste, Kabataş'tan Ferahevler seferini yaparken meydana gelen yangını otobüs şoförü fark etti.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Motordan dumanlar çıktığını gören şoför otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti. Ardından yangın tüpünü alarak yangına müdahale etti. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

MOTOR BİRDEN ALEV ALDI

Motorun bir anda alev aldığını belirten otobüs şoförü, "Birden alev aldı, hemen kapıları açtım. Yolcularım indi. Çok fazla yolcu yoktu zaten çokta panik olmadı. İtfaiye ekipleri de gelerek gerekli çalışmayı yaptı, sağ olsunlar. Cana bir şey olmadı, tek sevincimiz bu" ifadelerini kullandı.