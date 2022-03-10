Petrol
116.69
4.99%
Euro
16.44
1.17%
Dolar
14.82
1.20%
Altın
955.43
1.79%
Borsa
2038
-0.21%
Bitcoin
582.363
-5.66%
BTXN Coin
38.00
-0.86%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Hafif kar 3 C

    Beşiktaş'ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı

    Kar yağışının hızlandığı Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı bir anda karla kaplandı. Sürücüler kayma tehlikesiyle karşılaşırken, bulvardaki kar küreme çalışmasıyla trafik normale döndü.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı

    İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, zaman zaman etkisini göstermeye devam ediyor.

    Beşiktaş Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu-Beşiktaş istikametinde de kar yağışının etkisiyle yol bir anda karla kaplandı.

    Sürücüler, hızlarını düşürerek 'dörtlü' olarak bilinen sinyallerini yaktı. Bazı araçlarsa karlı yolda kayma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

    TUZ KUTUSUNUN İÇİ SUYLA DOLDU

    Kar küreme araçları Barbaros Bulvarı'na müdahale etti, karları küredi, tuzlama yaptı. Yapılan çalışmanın ardından trafik tekrar normale döndü. Beşiktaş-Zincirlikuyu istikametindeyse herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Zincrlikuyu'da ise toplu taşıma ve trafikte yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Zincirlikuyu'da acil müdahale için yol kenarına koyulan bir tuz kutusunun kapağının kırılıp içine çöp atıldığı, kutunun su ile dolduğu görüldü.

     

    "GEÇEN YAĞAN KARA GÖRE DAHA YOĞUN VE DAHA SOĞUK"

    Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'na gelen Hülya kurucu "Kar yağışı çok yoğun işten geliyorum şu anda. Yağıştan dolayı izin verdiler eve gidiyorum. Toplu ulaşım da çok yoğun değildi. Geçen yağan kara göre şu anda daha yoğun yağıyor ve daha soğuk. Böyle giderse tutar bu kar" dedi.

    "İLK DEFA MART AYINDA KAR GÖRÜYORUZ"

    Çocuğu ve eşi ile metrobüs durağına gelen Eşref Çelik "Hastaneden geliyoruz, bu sefer zorluk yaşamadık. Biz uzun süredir İstanbul'dayız ilk defa Mart ayında kar görüyoruz"  diye konuştu.  Leyla Çelik "Çalışmalar bu sefer güzel. Biraz araba ulaşımlarında sıkıntı vardı ama, büyük bir sorun yoktu" dedi.

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #1

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #2

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #3

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #4

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #5

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #6

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #7

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #8

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #9

    Beşiktaş ta hızlanan kar, sürücülere zor anlar yaşattı #10


    İlginizi Çekebilir

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları düzenlemesi hakkında açıklama
    Sağlık

    Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları düzenlemesi hakkında açıklama

    Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında gerileme
    Ekonomi

    Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında gerileme

    Görüş Bildir