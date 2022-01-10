Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık ağacı devirdi

Direksiyon hakimiyetini kaybedip, ağaca çarpan şoför, kaza nedeniyle sıkıştığı araçtan kurtarılarak, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde yaşanan kazada, yağışlı hava nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımdaki ağaca çarptı.

AĞAÇ DEVRİLDİ ŞOFÖR ARACA SIKIŞTI

Ağaç büyük bir gürültüyle devrilirken, otobüs şoförü de araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı görenlerin yardıma koşmasıyla otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Yaralı şoför, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞACIN ÜZERİNDEN ATLADILAR

Devrilen ağaç ve kaza yapan otobüs nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaldırıma ve yola devrilen asırlık çınar ağacı nedeniyle yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, ağacın üzerinden atlayarak, geçmek zorunda kaldı.

OTOBÜS HASARLANDI

Edinilen bilgiye göre, kaza yapan otobüsün durağa gittiği ve boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından otobüs bölgeden çekildi.

Otobüste büyük hasar oluşurken, aracın kaldırımasıyla birlikte trafik normale döndü.



































