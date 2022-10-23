Beşiktaş'ta İETT otobüsünde korkutan yangın

Büyükdere Caddesi'nde İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 11.00 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

İHA'nın haberine göre, alev alev yanan otobüse ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı VİDEO