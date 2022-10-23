Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.589
0.11%
BTXN Coin
9.93
1.84%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Beşiktaş'ta İETT otobüsünde korkutan yangın

    Büyükdere Caddesi'nde İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.
    • 23.10.2022 - 12:08
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Beşiktaş'ta İETT otobüsünde korkutan yangın

    İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 11.00 sıralarında Büyükdere Caddesi üzerinde seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti.

    Ekiplerin müdahalesi devam ediyor

    İHA'nın haberine göre, alev alev yanan otobüse ilk müdahale trafikteki sürücüler tarafından yapılırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

    Beşiktaş’ta İETT otobüsü alev alev yandı VİDEO

    Beşiktaş ta İETT otobüsünde korkutan yangın #1


    İngiliz basınında Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili haberler arttı
    Dünya

    İngiliz basınında Vladimir Putin'in sağlığıyla ilgili haberler arttı

    22 EKİM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?
    Futbol

    22 EKİM CUMARTESİ 2022 maç takvimi: Bugün hangi maçlar var?

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Görüş Bildir