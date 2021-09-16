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    Beşiktaş'ta iki vale, yer kavgasında terör estirdi

    İki valenin araç için yaptığı yer kavgası sırasında silahlar konuştu. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 16.09.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 18:16
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    Beşiktaş'ta iki vale, yer kavgasında terör estirdi

    Geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.50 sıralarında İstanbul Beşiktaş Arnavutköy’de, iki restoranın valesi arasında tartışma başladı.

    Semtin iki ünlü balık restoranının valeleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Kavgaya dönen olayda taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

    SİLAHLARI ÇIKARDILAR

    Ortalığın bir anda karıştığı kavgada 2 kişi, tabancanın ateşlenmesi ve bıçak kullanılması sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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    ATEŞ AÇIP SANDALYEYLE SALDIRDILAR

    Silahlı saldırı anı ve yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, silahların ateşlemesiyle vatandaşlar başlarını eğip koşarak kaçıyor.

    Eli silahlı bir saldırgan ise bir kişiyi tabancayla ateş açarak yaralıyor. Otomobilin bagajını açan iki şahıs içerisinden silah alıyor ve uzaklaşıyor. Diğer görüntülerde ise şahısların, birbirlerine ateş açtıkları ve restoranlara sandalyeyle saldırdıkları görünüyor.

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    Beşiktaş'ta iki vale, yer kavgasında terör estirdi VİDEO

    POLİS, TÜM ŞÜPHELİLERİ YAKALADI

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaya ateş açarak tarafları dağıttı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda havaya ateş şahıslardan R.Ç. tabancasıyla birlikte, kavgada Y.Ş.’yi bıçakladığı tespit eden T.T. ve K.Ş.’yi silahla yaralayan K.A. ve E.K. silahlarıyla birlikte ve araçlarında 60 adet fişek ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Malzemelere polis ekipleri tarafından el konuldu.

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    SALDIRGAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden R.Ç. ve T.T. adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, K.A. ve E.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçlarında çok sayıda fişek ele geçirilen Ş.Ş. ve Ü.A. ise adli işlem yapılmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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